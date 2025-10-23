Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие ВС России разбили группу арабских наемников в ходе штурма позиций ВСУ в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Как рассказал «Француз», в результате атаки большая часть иностранных боевиков была уничтожена, а остальные сдались в плен.

«Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», – заявил военный.

По его словам, те иностранцы, которые пытались сопротивляться и отказались сдаваться, были уничтожены. Остальные предпочли сохранить свои жизни и сдались российским военным.

