Сенат заявил о готовности рассмотреть три законопроекта о давлении на Россию

Tекст: Ирма Каплан

«Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы дать отпор России, тем больше мы этого хотим», – заявил порталу Axios сенатор Джеймс Риш, председатель комитета по международным отношениям.

«Ожидается, что комитет вынесет на рассмотрение три законопроекта, поддержанных обеими партиями. Один о возможности объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за похищенных украинских детей, как считают на Западе. Второй вариант наложит экономические санкции на Китай за якобы поддержку военных действий России. Третий законопроект предусматривает использование замороженных российских активов, хранящихся в США, с последующей их передачей Украине каждые 90 дней», – говорится в материале.

В июле Сенат был близок к принятию законопроекта о санкциях, у которого было 83 соавтора. Он предусматривал введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих нефть у России.

Но лидеры Республиканской партии в Сенате отозвали законопроект после того, как президента США Дональд Трамп объявил, что он в одностороннем порядке введёт 100-процентные пошлины, если российский лидер Владимир Путин не прекратит войну в течение 50 дней.

Затем Трамп и Путин провели саммит на Аляске, и республиканцы в Сенате хотели предоставить президенту больше возможностей для ведения переговоров.

Трамп снова разочарован, но затем, похоже, стал более открытым для сотрудничества в рамках запланированного саммита в Будапеште. Однако теперь и эта встреча под вопросом.

Законодательный пакет теперь призван придать импульс введению санкций против России, не прибегая к законопроекту о карательных санкциях, который пока находится в подвешенном состоянии, резюмирует Axios.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США заявил, что Вашингтон скоро «существенно усилит санкций» в отношении России. При этом Трамп отказался вводить пошлины против Китая за поставки российской нефти. К тому же несколькими днями ранее он заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.