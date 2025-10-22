Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Глава МИД Эстонии отверг принятие изменения границ Украины
Цахкна заявил о неприятии насильственной смены границ Украины ЕС
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что европейские государства не согласятся на силовое изменение украинских границ, а также выразил поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии, заявил, что страны Евросоюза не примут никаких попыток насильственного изменения границ Украины, передает «Комсомольская правда». «Мы никогда не примем насильственного изменения границ. Будущее Украины – в Европейском союзе и НАТО», – приводит его слова немецкое агентство RND.
Он выразил мнение, что Россия якобы не заинтересована в достижении мира и продолжает наступательные действия на поле боя. По словам Цахкна, только постоянное давление на Москву и дальнейшая поддержка Украины приведут к «справедливому и прочному миру».
Министр считает, что единственный путь к миру – это усиление давления на Россию и продолжение поддержки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва якобы передала американской стороне неофициальный меморандум с требованиями по мирному соглашению, касающимися статуса Донбасса.
Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.
Кремль не дает комментариев по поводу возможных договоренностей по вопросам территорий, а все детали разговора президентов России и США были озвучены ранее.