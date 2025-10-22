Цахкна заявил о неприятии насильственной смены границ Украины ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии, заявил, что страны Евросоюза не примут никаких попыток насильственного изменения границ Украины, передает «Комсомольская правда». «Мы никогда не примем насильственного изменения границ. Будущее Украины – в Европейском союзе и НАТО», – приводит его слова немецкое агентство RND.

Он выразил мнение, что Россия якобы не заинтересована в достижении мира и продолжает наступательные действия на поле боя. По словам Цахкна, только постоянное давление на Москву и дальнейшая поддержка Украины приведут к «справедливому и прочному миру».

Министр считает, что единственный путь к миру – это усиление давления на Россию и продолжение поддержки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва якобы передала американской стороне неофициальный меморандум с требованиями по мирному соглашению, касающимися статуса Донбасса.

Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.

Кремль не дает комментариев по поводу возможных договоренностей по вопросам территорий, а все детали разговора президентов России и США были озвучены ранее.