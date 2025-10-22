В Дублине задержали шестерых участников беспорядков у гостиницы с мигрантами

Tекст: Денис Тельманов

Полиция Ирландии задержала шестерых участников произошедших вечером 21 октября беспорядков около гостиницы Citywest Hotel в пригороде Дублина, где размещаются просители убежища, передает ТАСС.

В протестах участвовали примерно две тысячи человек. Большинство собравшихся не нарушало порядка, однако часть протестующих начала бросать в полицию петарды, камни, дорожные конусы и другие предметы. Были сожжены полицейский микроавтобус и повреждена трамвайная остановка.

По данным телеканала RTE, некоторые участники акции были вооружены вилами и строительными инструментами, которыми наносили ущерб имуществу. Также зафиксированы попытки ослепить пилотов полицейского вертолета лазерными указками.

Полицейским удалось оттеснить толпу спустя два с половиной часа после начала событий, в некоторых случаях был применен перцовый газ. После этого протестующие разошлись. В ходе беспорядков одна сотрудница полиции получила ранение.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выступил с заявлением, в котором осудил произошедшее. Он подчеркнул: «Подобному насилию и бандитизму не может быть оправданий».

Массовые акции вспыхнули после предполагаемого преступления сексуального характера в отношении десятилетней девочки возле гостиницы утром в понедельник.

По подозрению был задержан мужчина от двадцати до тридцати лет, прибывший из одной из стран Африки шесть лет назад в поисках убежища. Его запрос на убежище был отклонен в прошлом году, но он продолжал находиться в Ирландии.

