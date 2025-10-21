С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию
Глава Бундесбанка Нагель заявил о необходимости иммиграции для экономики Германии
Германии необходимы иммигранты для сохранения экономического роста и компенсации демографического спада, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель.
По словам Нагеля, «мы – стареющее общество, и Германия одна из таких стран». Он подчеркнул, что Европе необходимо открытое отношение к иммиграции, иначе страны потеряют значительную часть экономической мощи, пишет Bloomberg.
Нагель выступил с этой позицией перед студентами Нью-Йоркского университета Stern School of Business, отметив: «Нам нужна квалифицированная иммиграция в Европу, в Германию, и мы должны быть открытыми и терпимыми странами». Он не скрывает, что это сложная политическая тема, и пообещал делать все возможное, чтобы привлечь внимание политиков к этому вопросу.
По оценкам экономистов, почти 30% текущей рабочей силы Германии выйдет на пенсию к 2036 году, что усугубит нехватку кадров. Нагель добавил, что не намерен отказываться от своих слов и считает необходимым продолжать обсуждение этой темы на всех уровнях.
В последние годы глава Бундесбанка неоднократно подчеркивал важность открытости экономики и миграционной политики для долгосрочного развития Германии. Без новых подходов страна рискует уступить конкурентам с более динамичным населением.
Ранее сообщалось, что жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель сообщил, что состояние экономики ФРГ является следствием провала экономической политики и страны канцлером Фридрихом Мерцем и выглядит предвестником краха. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала партию АдГ, подчеркнув опасность деления граждан страны на «элиты» и «народ».