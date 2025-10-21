Глава Бундесбанка призвал увеличить приток мигрантов в Германию

Глава Бундесбанка Нагель заявил о необходимости иммиграции для экономики Германии

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Нагеля, «мы – стареющее общество, и Германия одна из таких стран». Он подчеркнул, что Европе необходимо открытое отношение к иммиграции, иначе страны потеряют значительную часть экономической мощи, пишет Bloomberg.

Нагель выступил с этой позицией перед студентами Нью-Йоркского университета Stern School of Business, отметив: «Нам нужна квалифицированная иммиграция в Европу, в Германию, и мы должны быть открытыми и терпимыми странами». Он не скрывает, что это сложная политическая тема, и пообещал делать все возможное, чтобы привлечь внимание политиков к этому вопросу.



По оценкам экономистов, почти 30% текущей рабочей силы Германии выйдет на пенсию к 2036 году, что усугубит нехватку кадров. Нагель добавил, что не намерен отказываться от своих слов и считает необходимым продолжать обсуждение этой темы на всех уровнях.

В последние годы глава Бундесбанка неоднократно подчеркивал важность открытости экономики и миграционной политики для долгосрочного развития Германии. Без новых подходов страна рискует уступить конкурентам с более динамичным населением.

Ранее сообщалось, что жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель сообщил, что состояние экономики ФРГ является следствием провала экономической политики и страны канцлером Фридрихом Мерцем и выглядит предвестником краха. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала партию АдГ, подчеркнув опасность деления граждан страны на «элиты» и «народ».