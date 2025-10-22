Телефонные мошенники стали выманивать персональные данные россиян под видом поставщиков тепла

Tекст: Денис Тельманов

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками организаций, занимающихся поставкой тепловой энергии, передает РИА «Новости». В ходе разговора злоумышленники заявляют, что необходимо срочно заключить договор на поставку тепла, чтобы избежать перебоев в отоплении.

После этого мошенники просят предоставить паспортные данные и другую личную информацию якобы для заключения договора. Получив эти сведения, аферисты могут получить доступ к кредитной истории жертвы, узнать место ее работы, а также войти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Эксперты предупреждают, что любые предложения по телефону, связанные с поставкой коммунальных услуг, должны вызывать настороженность и требуют обязательной проверки через официальные каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начала действовать единая база цифровых следов преступлений, в которой уже собраны данные о свыше 6 млн номеров и ресурсов. Сотрудники МВД выделили ряд привычек детей, делающих их легкой добычей интернет-мошенников, включая доверчивость и сокрытие информации от родителей.

Мошенники этой осенью используют четыре схемы: фейковые звонки от школ, фиктивные налоги, перенастройку газового оборудования и ошибочные переводы.

