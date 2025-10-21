Госдума разрешила использовать наркотики для дрессировки собак-ищеек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий использование наркотических и психотропных веществ для тренировки служебных собак, которые выявляют наркотики. Документ был внесен правительством в августе и одобрен в первом чтении в сентябре, передает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что сейчас для подготовки собак применяются лишь имитаторы наркотиков, что затрудняет их работу с реальными веществами. «В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак», – заявили в правительстве.

Изменения дополнят закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Таможенники, сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН смогут без лицензии хранить, перевозить и использовать такие вещества для обучения собак. Правила использования наркотиков для этой цели будут утверждаться ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.

Если президент подпишет закон, нововведения начнут действовать через 180 дней после его публикации.

