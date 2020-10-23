Вирусолог объяснил, почему в России не используют собак для определения коронавируса

Собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно, потому что подобная работа требует больше наблюдений и проверок, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Еще в мае финские ученые из университета Хельсинки рассказали, что развитое обоняние собак позволяет им распознавать больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день животные помогают отслеживать заболевших в аэропорту столицы Финляндии. Данным опытом заинтересованы и другие страны ЕС, но их натренированные питомцы все еще не применяются на практике.

«Скорее всего собаки определяют не сам коронавирус, а, возможно, какие-то реакции организма, которые выражаются в запахах. И вряд ли здесь возможно 100 % попадание. В любом случае, пока можно только гадать, ведь это поисковая работа, которая требует долгих многочисленных наблюдений», – говорит Бутенко.

Он рассказывает, что не для кого не секрет, что действительно можно натренировать собаку искать, например, наркотики или бомбу, что широко применяется не только в России, но и за рубежом. Но для того, чтобы использовать это повсеместно, за работой животных наблюдали не один год. При этом проверки, уточняющие способность питомца, проводятся до сих пор: обнаружив, например, наркотики, рабочий пес подает знак своему хозяину, после чего подозреваемого обыскивают. То есть ему, на основании «заключения животного», не предъявляют обвинение, а сначала ищут доказательство.

«Если собака определила, что человек инфицирован коронавирусом, значит необходимо это проконтролировать, используя вирусологические, молекулярно-генетические методы. Поэтому, конечно, пока говорить об этом и применять на практике – преждевременно. Это должно быть очень длительное испытание, необходимо установить высокую степень корреляции», – считает Бутенко.

Собеседник обращает внимание на то, что в России тоже ведутся исследования на данную тему, но пока все они находятся на стадии разработки.

«У нас тоже есть целое подразделение, которое этим занимается. Но повсеместно на практике, конечно, это пока еще рано применять как Европе, так и России. Нужно больше наблюдений и проверок, – уверен профессор.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с газетой взгляд сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх.