Вирусолог допустил повторное заражение людей COVID-19 от животных

Не исключено, что, попав от человека в организм животного, коронавирус может мутировать и снова заразить человека, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее биолог Мария Воронцова рассказала, что некоторые животные, как выяснилось, могут заразиться коронавирусом нового типа от человека. Это такие млекопитающие, как дельфины, тюлени, человекообразные обезьяны и многие другие.

«Не исключено, что, попав от человека в организм животного, коронавирус может мутировать и снова заразить человека. Это называется появление природного носителя. Это довольно неприятный момент, потому что и домашние животные, например, кошки, обладают способностью заражаться этим вирусом и быть носителем», – говорит Чепурнов.

При этом вирусолог отмечает, что, например, насекомые вряд ли могут быть носителями коронавируса нового типа. Для того, чтобы, комар мог заразить другого человека, внутри него должна поддерживаться благоприятная атмосфера для COVID-19. Но при этом исследований на эту тему пока очень мало, говорит Чепурнов.

Также ранее стало известно, то финские ученые научили собак распознавать зараженных новым коронавирусом с помощью обоняния. «В принципе, COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, тем более у собак достаточно острый нюх», – считает Чепурнов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция может передаваться от человека животным, официальных случаев обратной передачи (от животного к человеку) пока не было зафиксировано.