Роспотребнадзор оценил вероятность передачи коронавируса от животного человеку

Официальных случаев передач коронавируса от домашнего животного к человеку не зафиксировано, однако обратный путь заражения возможен, заявили в Роспотребнадзоре.

«Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», – приводится заявление ведомства на портале стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре отметили, что спустя пять месяцев после начала распространения коронавируса, ученые многое узнали о возбудителе инфекции и о путях передачи. Подробно изучены были и единичные случаи инфицирования животных от хозяев.

«Но число людей, зараженных коронавирусом, ежедневно растет, и на текущий момент зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания людей во всем мире. А количество кошек – восемь, включая последний эпизод. Кроме того, чаще идет речь именно о выделении вируса от животных, а не об их заболевании», – пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, в городе кошки обычно живут в квартирах и не контактируют с другими животными, то есть вирус у них мог появиться только от хозяев.

«Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже. Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи», – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне стало известно, что в России коронавирус обнаружили у домашней кошки в России, животное поместили «на карантин по месту проживания хозяина». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных.