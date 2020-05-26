Россельхознадзор подтвердил первый случай COVID-19 у кошки в России

Подтвержден первый случай коронавируса у кошки в России, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

COVID-19 выявили «в результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования». Уточняется, что кошку поместили «на карантин по месту проживания хозяина», передает ТАСС.

Замглавы Россельхознадзора рассказал, что в 18 мая хозяин кошки обратился во Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве. Владелец животного хотел протестировать кошку на COVID-19. В центр его направил ветеринар, который осматривал кошку.

У животного взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.

Власов сказал, что сейчас «нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие».

Напомним, Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) сообщала, что у пятилетней кошки в России анализы показали наличие вируса SARS-CoV-2.

Отметим, что ученые еще ни разу не фиксировали, что животные могут передавать коронавирус человеку, все зафиксированные случаи говорят об обратном пути передачи. Однако биологи пока не могут исключать подобной возможности.

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