Гуцан сообщил о сотнях миллиардов ущерба от киберпреступлений

Tекст: Алексей Дегтярев

Ущерб от киберпреступлений в России за последние годы достиг сотен миллиардов рублей, указал глава ведомства, передает ТАСС.

Четверть этих средств похищены у граждан. Удельный вес киберпреступлений составляет уже 40% от всех зафиксированных преступлений, а в прошлом году их количество превысило 765 тыс.

По словам Гуцана, наиболее уязвимыми к мошенничеству остаются пенсионеры и несовершеннолетние. Преступники используют методы социальной инженерии, анонимные способы коммуникации и финансовых переводов, а большинство киберпреступлений носят организованный трансграничный характер, что затрудняет их пресечение.

Генпрокурор подчеркнул, что ускоряющаяся цифровизация создает новые возможности для противоправной деятельности, а угрозы становятся масштабнее и затрагивают даже критическую инфраструктуру.

Для борьбы с киберпреступностью в России введена система «Антифрод», к ней подключено более 1 тыс. операторов связи, которым грозит административная ответственность за пропуск мошеннических звонков.

«В результате ежемесячно блокируются десятки миллионов соединений. Коммуникации преступников с потенциальными жертвами посредством подменной телефонии сократились до единичных случаев», – сказал глава ведомства.

Ограничена продажа сим-карт в одни руки, введена биометрическая идентификация для иностранцев и запрет на использование незарегистрированных сим-карт. За помощь киберпреступникам и передачу номеров или сим-карт третьим лицам теперь предусмотрена уголовная ответственность.

В банковском секторе введены обязанности по приостановке подозрительных операций и возврату средств потерпевшим, а также ограничения на выдачу банковских продуктов подросткам без согласия родителей. Дополнительно усилено наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных, а для компаний, допустивших утечки, введены оборотные штрафы. Законодательство в этой сфере новое, и прокуроры должны напрямую участвовать в формировании практики его применения.

Ранее в России разработали комплексный план борьбы с кибермошенничеством, он предусматривает обязательное информирование граждан о цифровых преступлениях через мобильные приложения и запуск социальной рекламы.

В июне в стране начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.