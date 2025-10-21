Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
В России завели первое дело за передачу номеров
В столице открыли первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса, связанной с незаконной передачей абонентских номеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Житель Химок согласился на предложение знакомого заработать, посещая офисы операторов связи, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, мужчина заключал договоры на оказание услуг связи, используя поддельные доверенности от разных юридических лиц.
Волк отметила, что это первое дело по данной статье. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в России с 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание.