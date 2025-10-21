  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов
    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    21 октября 2025, 08:21

    Азаров заявил о возможностях США заставить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

    Tекст: Дарья Григоренко

    США располагают инструментами, которые позволяют обеспечить выход украинских военных с Донбасса, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, Вашингтон может реализовать этот сценарий, в том числе через устранение Владимира Зеленского, который выступает против подобного шага, передает ТАСС.

    Азаров подчеркнул, что для достижения этого американская сторона должна использовать давление на Зеленского другими способами: «Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить. Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев», – заявил он.

    Он также отметил, что для реализации такого сценария США могут воспользоваться возможностью добиться отставки Зеленского и назначения нового президента Украины.

    Ранее Азаров предупредил о возможных радикальных мерах США по устранению Владимира Зеленского на фоне утечек со встречи с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов объяснил отказ Владимира Зеленского от мира его личными мотивами.

    20 октября 2025, 20:16
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    20 октября 2025, 21:52
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    20 октября 2025, 11:00
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    20 октября 2025, 17:36
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Владимира Зеленского на короткое время появилось видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон, после чего публикация была удалена, пишут украинские СМИ.

    «Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», – отмечается в публикации издания «Страна», передает РИА «Новости».

    По данным издания, видео модели OnlyFans появилось на странице Зеленского ненадолго и было вскоре удалено.

    В 2022 году в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans.

    В 2023 году OnlyFans закрыл доступ для россиян.

    20 октября 2025, 12:12
    Военкор Поддубный сообщил об уничтожении военного груза в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара по одесскому порту Южный был уничтожен военный груз, прибывший из Румынии, а место попадания оказалось охвачено огнем, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

    Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

    Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

    Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

    20 октября 2025, 11:51
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    20 октября 2025, 18:52
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    20 октября 2025, 14:05
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    21 октября 2025, 00:55
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    20 октября 2025, 18:32
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что часть необходимого финансирования уже найдена за счет гранта от Норвегии в 100 млн долларов и ожидается еще один транш от этой страны в январе, передает РБК со ссылкой на «Укринформ». Кроме того, несколько других государств предоставляют соответствующие гранты, а украинские банки также вовлечены в процесс, заявил Зеленский.

    По словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко «достигла позитивных договоренностей» со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с энергетическими компаниями США. Он также сообщил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного газа из США через польский терминал. Дополнительный газ планируется получать из Греции и Азербайджана, при этом переговоры ведутся и с другими странами. Зеленский уверен, что вопрос с газом будет решен.

    Ранее гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий призвал жителей страны экономить газ.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    20 октября 2025, 10:35
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    20 октября 2025, 20:52
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины рассматривают законопроект об исключении русского и молдавского языков из числа подлежащих защите, при этом предлагается включить чешский и заменить еврейский на иврит.

    Законопроект предусматривает корректировку перечня языков, которые подпадают под действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков, пишет издание «Страна». В частности, предлагается исключить из него русский и молдавский языки, добавить чешский и заменить категорию «еврейский язык» на иврит.

    Авторы документа считают, что при ратификации Хартии в украинском переводе термин minority languages был ошибочно истолкован, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят малые группы людей. По мнению инициаторов, русский язык остается «самым распространенным среди нацменьшинств на Украине» и может вытеснить украинский из публичной сферы, из-за чего его и предлагают исключить.

    Что касается молдавского языка, авторы указывают, что с декабря 2023 в Молдавии государственным стал румынский язык, поэтому молдавский теряет особый статус на Украине.

    Издание отмечает, что свободное использование и развитие русского языка гарантируется Конституцией Украины.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    20 октября 2025, 11:36
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    20 октября 2025, 17:20
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине в этом году ожидаются блэкауты, заявил экс-министр экономики страны и глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

    Он отметил, что жителям стоит готовиться к длительным отключениям электроэнергии, которые могут длиться по восемь часов. «Блэкауты в этом году будут. Как готовиться? Прежде всего – психологически… Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках», – отметил Милованов, передает РИА «Новости».

    Для этого Милованов рекомендует развивать умение управлять стрессом. «Проще всего это дыхательные упражнения. Вдох на четыре секунды, задержка на четыре, выдох на четыре, еще четыре секунды паузы. Несколько таких циклов, и мозг получает сигнал, что все под контролем», – пояснил он, приводя пример эффективной техники.

    Кроме того, Милованов напомнил о необходимости заранее запастись пауэрбанками, фонариками, водой, теплой одеждой и свечами, чтобы пережить периоды отключения света и тепла.

    В субботу в Днепропетровской области на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Ранее в компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате повреждения энергетического объекта в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове после серии взрывов пропало электричество в ряде районов. В Киеве жители перекрылидорогу из-за отключений света.

    20 октября 2025, 17:52
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.

    В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.

    «20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».

    Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.

    20 октября 2025, 13:00
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Ленино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР, а также Новогригоровки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 510 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Пролетарского, Садков, Павловки, Варачино и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ рядом с Двуречанским и Волчанском в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, три артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана в ДНР, Куриловки, Петровки, Островского, Богуславки и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, два артиллерийских орудия и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Берестока, Краматорска, Иванополья, Степановки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, включая немецкую машину пехоты Marder, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Приволья, Алексеевки, Егоровки в Днепропетровской области и Долинки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 350 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку.

    За день до этого они освободили Плещеевку в ДНР.

    А в минувшую пятницу российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье.

