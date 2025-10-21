Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Азаров заявил о возможностях США заставить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса
США располагают инструментами, которые позволяют обеспечить выход украинских военных с Донбасса, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, Вашингтон может реализовать этот сценарий, в том числе через устранение Владимира Зеленского, который выступает против подобного шага, передает ТАСС.
Азаров подчеркнул, что для достижения этого американская сторона должна использовать давление на Зеленского другими способами: «Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить. Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев», – заявил он.
Он также отметил, что для реализации такого сценария США могут воспользоваться возможностью добиться отставки Зеленского и назначения нового президента Украины.
Ранее Азаров предупредил о возможных радикальных мерах США по устранению Владимира Зеленского на фоне утечек со встречи с Трампом.
