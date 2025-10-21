Азаров заявил о возможностях США заставить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Вашингтон может реализовать этот сценарий, в том числе через устранение Владимира Зеленского, который выступает против подобного шага, передает ТАСС.

Азаров подчеркнул, что для достижения этого американская сторона должна использовать давление на Зеленского другими способами: «Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить. Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев», – заявил он.

Он также отметил, что для реализации такого сценария США могут воспользоваться возможностью добиться отставки Зеленского и назначения нового президента Украины.

Ранее Азаров предупредил о возможных радикальных мерах США по устранению Владимира Зеленского на фоне утечек со встречи с Трампом.

