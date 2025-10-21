Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Азарова, США могут принять радикальные меры по устранению президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Он отметил, что если утечки о деталях встречи Зеленского с Трампом подтвердятся, и позиция Трампа не изменится, то такие меры будут реализованы. Азаров подчеркнул: «Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

По его словам, подобная процедура уже была отработана в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в 2010–2014 годах. Бывший премьер заявил, что среди депутатов ведется активная работа: «убеждения, угрозы, подкуп, потому что там практически нет депутатов, которые могли бы принципиальные позиции занимать. На каждого есть что-то у американцев».

Азаров добавил, что если появится команда, события могут пойти по сценарию государственного переворота 2014 года, когда США воздействовали на депутатов через угрозы и финансовые стимулы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов объяснил отказ Владимира Зеленского от мира его личными мотивами. Российские войска достигли успехов в зоне СВО, что оказывает давление на руководство Украины.