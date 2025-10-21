NYT: Небоскреб в Нью-Йорке оказался под угрозой разрушения

Tекст: Алексей Дегтярев

В здании, открытом в 2015 году, эксперты обнаружили сотни трещин на фасаде, многочисленные протечки и поломки лифтов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Независимые инженеры отмечают, что такие дефекты указывают на перегрузку тонкой конструкции под воздействием сильного ветра и дождей.

Специалисты предупреждают, что без масштабного и дорогостоящего ремонта небоскреб может стать опасным для проживания и даже представлять угрозу для пешеходов. Недавние инспекции выявили не только новые трещины, но и отсутствие кусков бетона на верхних этажах, что вызывает дополнительные опасения.

Причиной проблем называют уникальный белый бетонный фасад, созданный по настоянию девелопера Гарри Маклоу и архитектора Рафаэля Виньоли. Инженеры предполагают, что изменение состава бетона ради цвета могло негативно сказаться на его прочности. Еще до начала строительства часть участников проекта высказывала сомнения по поводу белого экстерьера здания.

В 2017 году в Тегеране произошло крушение небоскреба, во время ЧП погибли 30 пожарных. Катастрофу транслировали местные СМИ в прямом эфире.

В 2012 году сообщалось, что бетонные конструкции 67-го этажа башни «Восток» делового комплекса «Федерация» в бизнес-центре «Москва-Сити» деформировались в результате пожара.