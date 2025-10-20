Абрамченко стала наставником финалистов «Лидеры России»

Tекст: Ольга Иванова

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко встретилась с тремя финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» и обсудила с ними вопросы поддержки участников спецоперации на Украине (СВО), совершенствования законодательства о платформенной экономике и обеспечения безопасности. На встрече парламентарий подчеркнула, что партия поможет конкурсантам внедрить их инициативы.

Она отметила: «У конкурса есть главный наставник – президент страны – политик и государственный деятель мирового уровня. Но успех каждого участника зависит от их готовности брать на себя ответственность за решения, которые влияют на жизни людей».

Каждому финалисту предложили социально значимый проект для реализации, соответствующий потребностям регионов и населения.

Александр Луконин, член Общественной палаты РФ, рассказал, что считает необходимым предоставить возможность получения второго высшего образования в военных училищах, отметив: «По закону второе высшее образование платное. А в высших военных училищах априори нет платного образования. И те ребята, которые, например, закончили политологию и хотят стать офицерами-артиллеристами, не могут этого сделать. Нужно просто добавить одно предложение [в законе] – «кроме высших военных училищ». Абрамченко заявила, что эта инициатива будет проработана.

Директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина подчеркнула важность прозрачного регулирования рынка туристических услуг, бронируемых через цифровые платформы. Абрамченко поддержала это направление, назвав его актуальным для современной экономики. Экс-зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин получил поручение проработать нормативное решение вопроса защиты многоквартирных домов от атак беспилотников в приграничных регионах, поскольку действующее законодательство не позволяет управляющим компаниям размещать системы РЭБ.

В завершение встречи Абрамченко отметила, что готова делиться опытом с новым поколением политиков и помогать им реализовать потенциал на благо страны.