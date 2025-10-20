Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
СВС сообщил о новых правилах для долгого пребывания канадцев в США
Канадцам, планирующим находиться в США более двадцати девяти дней, теперь требуется сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы.
Жители Канады, которые намерены оставаться в Соединенных Штатах дольше двадцати девяти дней, теперь должны проходить процедуру дактилоскопии на границе, передает ТАСС.
Ранее подобная мера не применялась к канадцам, часто уезжающим на зиму в США, преимущественно пенсионерам, которых в Канаде называют «перелетными птицами».
По данным канадского телеканала CBC, многие пенсионеры рассказали, что при въезде их автомобили тщательно досматривали, снимали отпечатки пальцев и фотографировали, а аналогичные требования предъявляли и тем, кто пересекал границу на самолетах. Многие канадские путешественники выразили недовольство нововведениями, заявив, что раньше проходили границу без дополнительных проверок.
В Службе таможенного и пограничного контроля США пояснили телеканалу, что «теперь это стандартная процедура» для иностранцев. Нововведение связано с указом президента США Дональда Трампа, подписанным в апреле и направленным на усиление мер безопасности на границе. Для длительного пребывания иностранцам необходимо заполнить документы, пройти дактилоскопию и оплатить пошлину в тридцать долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада пожаловалась в ВТО на пошлины США на автомобили и автозапчасти.
Канада решила запустить в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Дональда Трампа.