Аэропорт Домодедово вернул иностранцу почти 27 тыс. рублей за такси

Tекст: Вера Басилая

Работники службы безопасности аэропорта Домодедово помогли иностранному гражданину вернуть почти 27 тыс. рублей, которые он заплатил таксисту за поездку до города, передает РИА «Новости».

По информации аэропорта, после прилета из Баку 9 октября гражданин Израиля, плохо владеющий русским языком, обратился к водителям такси у терминала, так как не смог воспользоваться приложением для заказа машины.

Таксист пообещал, что расчет будет произведен по счетчику после завершения маршрута, однако по приезде в город предъявил сумму 26 тыс. 718 рублей. Водитель показал итоговую стоимость на экране телефона, не предоставив приложение официального агрегатора, а при попытке пассажира оспорить сумму и пригрозить вызовом полиции начал угрожать не вернуть багаж и отвезти обратно в аэропорт.

После обращения на горячую линию Домодедово сотрудники службы безопасности оперативно провели проверку, организовали встречу с владельцем компании-перевозчика и добились добровольного возврата денежных средств пассажиру. В аэропорту отметили, что реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров, в том числе контроль деятельности такси на привокзальной территории. Все обращения тщательно рассматриваются, а нарушителей, вводящих пассажиров в заблуждение, привлекают к ответственности, подчеркнули в Домодедово.

Ранее сообщалось, что почти 20 участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине в аэропорту Шереметьево.

Суммы за поездки на такси завышались в десятки раз. Участники группы действовали по отлаженной схеме обмана.