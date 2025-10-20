Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
WP: Костюмированные протесты против Трампа высмеяли обвинения в насилии
Участники массовых протестов в США против политики Дональда Трампа вышли на улицы в надувных костюмах лягушек, кур и динозавров, чтобы высмеять заявления республиканцев о «насильственных митингах», пишет Washington Post.
Уличные протесты против Дональда Трампа No Кings на минувших выходных прошли в крупнейших городах США и других странах мира, сообщает Washington Post.
Особое внимание привлекли демонстранты в костюмах надувных лягушек, цыплят, динозавров, единорогов, акул и других сказочных персонажей. Подобная «звериная» тактика стала ярким ответом демократов на заявления республиканцев о том, что протесты якобы превращаются в «антиамериканские бунты».
«Вся суть – в абсурдности», – объяснил стратег демократов Майк Неллис. По его словам, использование костюмов помогает высмеять заявления сторонников Трампа о «беззаконии» и «опасности» в городах, где проходят митинги
С ним солидарны и некоторые политики: сенатор Кори Букер, например, опубликовал в соцсетях видеоколлаж с улыбающимися протестующими в костюмах и подписью: «Смешно, но правда».
Организатор движения Operation Inflation из Портленда Брукс Браун рассказал, что инициатива с бесплатной раздачей надувных костюмов быстро стала популярной – за десять дней проект получил около 10 тыс. пожертвований. По его словам, костюмы не только снимают накал страстей, но и формируют «дружелюбную» атмосферу, позволяя избегать агрессивной риторики. «Когда появляются надувные фигуры, все начинают танцевать, даже серьезные участники остаются спокойными», – отметил активист.
Политологи подчеркивают, что костюмированная форма протеста меняет общественное восприятие происходящего. По мнению профессора Стэнфордского университета Брюса Кейна, такие акции позволяют нивелировать образ демократов как «насильственного движения» и препятствуют попыткам властей объявить протестующих угрозой национальной безопасности.
Республиканский стратег Терри Салливан также признал, что необычные образы привлекают внимание СМИ и делают протесты более заметными для широкой публики.
