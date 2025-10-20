Грузовой Boeing выкатился за пределы ВПП в Гонконге и рухнул в море, двое погибли

Грузовой Boeing выкатился за пределы ВПП в Гонконге и рухнул в море

Tекст: Ирма Каплан

Два человека погибли после того, как грузовой самолет выкатился за пределы северной взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Гонконга рано утром в понедельник, предположительно, столкнувшись с наземным транспортным средством и почти полностью погрузившись в море, пишет South China Morning Post.

Около 3.50 утра рейс Emirates EK9788 из Дубая выкатился за пределы ВПП при посадке, сообщает полиция. Грузовой самолет Boeing 747 не смог вовремя остановиться и частично приземлился в воде.

Первоначально сообщалось о пропаже двух мужчин, находившихся на борту самолета. Один из них, 30-летний мужчина, был извлечен из воды и скончался на месте происшествия. Другой, 41-летний, был доставлен в больницу, констатировали его смерть.

Все четыре члена экипажа рейса Emirates EK9788 не пострадали.

Уэсли Юнг, главный авиадиспетчер Департамента гражданской авиации, заявил, что самолет не подавал аварийного сигнала. Аэропорт пытался связаться с пилотом по рации, но ответа не получил.

