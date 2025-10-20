Марочко сообщил об улучшении позиций ВС России у Северска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные за последнюю неделю смогли улучшить своё тактическое положение у Песчаного в Харьковской области и у Северска в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что ситуация на рубежах ЛНР сохраняется стабильно напряжённой. По его словам, основные усилия российских войск сосредоточены на купянском, краснолиманском и северском направлениях, а также на закреплении ранее достигнутых успехов.

«На линии боевого соприкосновения за минувшую неделю отмечены позитивные изменения в районе Песчаного и Северска. Противник за отчетный промежуток времени продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону», – заявил Марочко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских войск под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.