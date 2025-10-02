МИД заявил о нарушении прав россиян в Японии из-за враждебного курса Токио

Tекст: Дарья Григоренко

В докладе МИД «О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники» отмечается, что подобная политика приводит к нарушению социальных и экономических прав россиян. С началом спецоперации на Украине в консульства России стали поступать сообщения о бытовом насилии в смешанных семьях и дискриминации по национальному признаку на рабочих местах в японских компаниях, включая оскорбления, унижения и отказы в трудоустройстве, передает ТАСС.

МИД подчеркивает, что данные тенденции вписываются в общий контекст фальсификации истории во Второй мировой войне и оправдания фашизма и его пособников в ряде стран. В докладе говорится: «В ряде стран намеренно замалчиваются преступления гитлеризма, а героизация нацизма и переписывание истории Второй мировой войны выходят на уровень государственной политики».

Особое беспокойство, по данным российского внешнеполитического ведомства, вызывают процессы, связанные с героизацией нацизма и пересмотром исторических фактов, которые наиболее активно проявляются в Германии, Италии и Японии. В МИД отмечают, что эти страны были основателями нацистского блока «Оси», которому во время войны противостояла Антигитлеровская коалиция.

Ранее Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа.