    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев
    Небензя заявил о намерении России начать процесс выбора генсека ООН
    Суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей
    Мексиканский стартап научил роботов делать человеческих детей
    Макрон выступил против кредита Украине за счет активов России
    Bloomberg: Страны G7 готовы ужесточить санкции против нефтяного экпорта России
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 октября 2025, 07:14 • Новости дня

    Минобороны завершило северный завоз грузов в гарнизоны страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В труднодоступные гарнизоны Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока своевременно доставлено свыше 76 тыс. тонн материальных средств различного назначения, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны Российской Федерации завершило проведение северного завоза материальных средств в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, передает ТАСС. По данным ведомства, в текущую навигацию в 137 труднодоступных пунктов доставлено свыше 76 тыс.тонн различных грузов, что обеспечит выполнение воинскими частями задач по предназначению и их жизнедеятельность.

    Для перевозки использовали 63 морских и речных судна, 11 самолетов военно-транспортной авиации и 87 единиц автомобильного транспорта, всего выполнили более 250 рейсов. В ходе северного завоза продолжились работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике. На архипелаге Новая Земля в этом году собрано 300 тонн металлолома, а с 2015 года с Арктической зоны вывезено более 32 тыс. тонн. В Минобороны подчеркнули, что мероприятия по очистке архипелага будут продолжены в следующем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России обновило перечень территорий северного завоза. Из списка исключили Карелию и Тюменскую область. Эти меры объяснили изменением условий транспортного сообщения в данных регионах.

    1 октября 2025, 09:48 • Новости дня
    Путин отметил выучку и стойкость личного состава Сухопутных войск на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Сухопутные войска демонстрируют верность присяге и выдержку, подтверждая высокий уровень профессионализма в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск, отметив их важную роль в ходе специальной военной операции.

    Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров продолжает славные традиции, проявляя мужество и верность долгу.

    «Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также выразил благодарность ветеранам, разгромившим нацизм и защитившим свободу страны 80 лет назад.

    Президент выразил уверенность, что Сухопутные войска продолжат совершенствовать профессионализм, успешно выполнять задачи и самоотверженно защищать национальные интересы и безопасность граждан России. В завершение поздравления пожелал военнослужащим всего самого доброго.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев заявил о необходимости совершенствовать управление войсками на основе опыта спецоперации на Украине.

    В России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    1 октября 2025, 19:38 • Новости дня
    Венгрия назвала нового поставщика газа

    Венгрия объявила о планах закупать туркменский газ

    Венгрия назвала нового поставщика газа
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Заместитель госсекретаря Венгрии выразил надежду на скорое начало поставок туркменского газа, отметив зависимость страны от импорта энергоносителей.

    Заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер заявил, что его страна зависит от импорта газа из разных государств, передает ТАСС. «В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – подчеркнул он по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии в Ашхабаде.

    Венгерская делегация также обсудила с туркменскими коллегами перспективы торговли природным газом, а также возможное участие в проектах по разведке и разработке углеводородов на каспийском шельфе. В будущем стороны планируют развивать совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии.

    Отдельно отмечается, что Венгрия собирается принять участие в международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркмении – 2025», которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября. Ожидается, что там будут обсуждаться дальнейшие шаги по расширению энергетического сотрудничества между двумя странами. Следующее заседание межправительственной комиссии намечено провести в Будапеште.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, премьер-министр Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    1 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Часть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва

    В Нью-Йорке после взрыва частично обрушилась стена многоквартирного дома

    Часть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    В американском Бронксе часть стены многоквартирного дома рухнула в результате взрыва газа, информация о пострадавших пока не поступала.

    Инцидент произошел по адресу Александер-авеню, 207, передает РИА «Новости».

    Пожарные опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что часть внешней стены рухнула и повреждены несколько этажей. Информации о возможных жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.

    Местный телеканал ABC сообщил, что вероятной причиной обрушения стал взрыв газа. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы, детали происшествия уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли не менее 19 человек, в том числе девять детей.

    А в Москве частично обрушилась кровля в результате пожара в трехэтажном административном здании на востоке города.

    1 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом

    УБК МВД России сообщило о новом приеме мошенников с голосовой проверкой паспорта

    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мошенники используют новую уловку и просят подтвердить номер паспорта голосом, чтобы вызвать панику и заставить человека совершать необдуманные действия, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

    Мошенники начали применять новый прием для выманивания информации у граждан, сообщает Telegram-канал УБК МВД. Злоумышленники звонят людям под видом представителей различных структур и убеждают их «подтвердить номер паспорта голосом». По словам МВД, этот метод направлен на то, чтобы вызвать панику и вывести человека из равновесия.

    В УБК поясняют, что первая атака мошенников обычно носит ложный характер. Злоумышленники придумывают угрозу, например, заявляют о взломе аккаунта или оформлении доверенности, чтобы человек быстрее принял решения в состоянии стресса. Недавно такому приему подвергся пенсионер из Москвы – ему сначала позвонили якобы из ЕМИАС, затем на следующий день сообщили от имени «Госуслуг» о взломе аккаунта.

    Далее злоумышленники продолжают давление через мессенджеры, представляясь сотрудниками «Военной прокуратуры». Они сообщают о несанкционированном переводе крупной суммы и убеждают жертву срочно действовать для «спасения» средств и имущества.

    В МВД особо подчеркнули, что процедуры «подтверждения номера паспорта голосом» не существует. Запись такого подтверждения не может быть использована для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам или сервисам.

    Ранее в среду эксперты ВТБ рассказали о способах защиты биометрических данных от мошенников.

    Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора для обмана граждан с доставкой товаров. Эксперты Роскачества раскрыли методы защиты от дипфейк-мошенничества.

    1 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США

    Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара

    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о предоставлении Катару гарантий безопасности.

    «В свете продолжающихся угроз государству Катар со стороны иностранной агрессии Соединенные Штаты гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешнего нападения», – говорится в документе, опубликованном Белым домом, передает РИА «Новости».

    В указе отмечается, что любое вооруженное нападение на Катар или его суверенитет будет рассматриваться как угроза миру и безопасности США. Документ предусматривает применение всех законных и уместных мер, включая дипломатические, экономические и, при необходимости, военные шаги для защиты интересов обеих стран и восстановления стабильности.

    Пентагону, госдепартаменту и разведывательному сообществу поручено вести совместное планирование с Катаром для оперативного реагирования на внешние угрозы. Госдепартамент обязан подтвердить гарантии безопасности Дохе и согласовать действия с союзниками США.

    Ранее после недавних обстрелов в Дохе катарские власти выразили удовлетворение обеспеченными Соединенными Штатами мерами безопасности для предотвращения инцидентов.

    1 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске

    Перебои со светом начались в Днепропетровске и области после вспышки в небе

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) и ряде районов области после появления крупной вспышки в небе зафиксированы массовые перебои с электроснабжением, сообщил украинский «24 канал».

    Перебои в электроснабжении Днепропетровска и области фиксируются после яркой вспышки в небе над городом, передает ТАСС.

    По информации украинского «24 канала», перебои коснулись как самого города, так и региона, но местные власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

    В соответствии с предварительными предположениями, причиной отключения могли стать взрывы трансформаторов, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Параллельно власти Украины информируют об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. В результате отключения света также зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. В Черниговской области введены почасовые графики отключения c 20:00, а без электроснабжения остались 307 тыс. потребителей.

    По данным Минэнерго Украины, энергетическая инфраструктура в Киевской области получила повреждения, что стало причиной массовых отключений в двух регионах.

    Ранее утром в Киеве после объявления воздушной тревоги произошли взрывы.

    В Харькове зафиксировали не менее десяти взрывов.

    На севере Черниговской области на Украине повредили объект энергетической инфраструктуры.

    В Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, а некоторые пригородные поезда были остановлены.

    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    1 октября 2025, 14:09 • Новости дня
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными

    Экс-глава USAID Пауэр рассказала о выплатах Украине 1,5 млрд долларов наличными

    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

    Экс-глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в беседе с российскими пранкерами призналась, что с 2022 года USAID перечисляло Киеву наличными по 1,5 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Она пояснила, что средства направлялись прямо в госказну Украины из-за дефицита бюджета, а теперь выплаты осуществляются только при предоставлении отчетности.

    По ее словам, из-за сокращения экономики налоговые поступления Киева резко упали, и американская помощь стала критически важной.

    Пауэр также рассказала, что одним из последних ее решений на посту главы USAID стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита с использованием замороженных активов России в качестве залога. Это позволило США влиять на экономику и политику страны даже после сокращения объемов прямой помощи.

    По словам Пауэр, часть поддержки Украины шла на гражданские инициативы и проекты НПО. Пауэр подчеркнула, что после прихода к власти Дональда Трампа и введения ограничений США сократили финансирование, что негативно сказалось на деятельности многих украинских и международных организаций.

    Ранее бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США выделили десятки миллионов долларов на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    В Грузии назвали такие заявления признаниями в организации революций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    1 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»

    Песков: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире

    Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин 2 октября обратится к участникам 22-го заседания клуба «Валдай» с ежегодной программной речью, за которой будут внимательно следить во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что речь главы государства на заседании клуба «Валдай», как и в предыдущие годы, станет событием, которое будут обсуждать и анализировать во всем мире, передает ТАСС.

    «Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением», – заявил Песков.

    Он также заявил, что содержание речи Путина не зависит от сиюминутной конъюнктуры и не переписывается из-за текущих событий. Песков добавил, что президент традиционно выступает с концептуальными заявлениями, которые не подвергаются изменениям под влиянием внешней обстановки.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    1 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Навка назвала переход Валиевой вызовом для своей команды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Камила Валиева приняла решение перейти в группу Светланы Соколовской, которая работает на «Навка-Арене» в школе «Наши надежды». Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

    Навка отметила, что приход Валиевой – радостная новость для школы и арены, а также огромный стимул для молодых спортсменов, передает ТАСС.

    По словам Навки, у Валиевой есть все качества, чтобы полноценно вернуться в спорт: «У нее потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому все в ее руках». Она подчеркнула, что коллектив школы и тренеры сделают все возможное для поддержки фигуристки, а сам переход станет вызовом для команды, ведь многие не верят в этот успех.

    Навка также добавила, что впереди у Валиевой большая работа по возвращению в спортивную форму, многое будет зависеть от самой спортсменки. Она пожелала фигуристке крепкого здоровья и подчеркнула значимость поддержки со стороны тренерского штаба.

    Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что не сомневается в успешном возвращении Валиевой на лед. По словам Бестемьяновой, «это огромный вызов для спортсменки», и она верит в ее талант и удачу, передает Газета.Ru.

    Возвращение Валиевой подтвердили в академии Татьяны Навки. Фигуристка будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской, оставаясь при этом членом команды «Навка-шоу» и продолжая участие в спектаклях.

    Ранее Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.

    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    WSJ сообщила о планах США помочь Киеву нанести удары по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    WSJ сообщила о планах США помочь Киеву нанести удары по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    1 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Небензя заявил о намерении России начать процесс выбора генсека ООН
    Небензя заявил о намерении России начать процесс выбора генсека ООН
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена инициировать процесс выбора генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-конференции.

    «Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Как отмечается, процедура начинается с отправки совместного письма от глав Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. При этом начало процесса не обязательно означает подготовку письма уже в октябре. Небензя напомнил, что в прошлый раз этот этап пришелся на середину декабря.

    Россия в октябре будет председательствовать в Совбезе ООН.

    Ранее сообщалось, что предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова о реформе Совета Безопасности ООН вызвали недовольство японских властей.

    1 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армения обрела независимость после того, как ОДКБ «не выполнил свои обязательства по отношению к стране», заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

    По его словам, «уже в 2022 году стало ясно, что организация не только не выполнила, но и не собирается выполнять союзнические обязанности перед Ереваном», пишут «Новости-Армения», передает РБК.

    «Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», – сказал он.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.

