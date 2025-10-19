Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Папа Римский объявил новыми святыми семь подвижников веры
На площади святого Петра в Ватикане состоялась канонизация семи служителей церкви, среди которых оказался бывший сатанист («Международное движение сатанистов» включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в России) из Италии.
Папа Римский Лев XIV провел торжественную мессу на площади святого Петра, где в присутствии 70 тысяч верующих официально причислил к лику святых семь блаженных, сообщает РИА «Новости». Понтифик зачитал латинскую формулу прославления и огласил имена новых святых – проповедников и мучеников из разных стран мира.
В их число вошли первый святой из Папуа-Новой Гвинеи Питер То Рот, армянский архиепископ Игнатий Малоян, убитый во время геноцида армян, и венесуэльский врач для бедных Хосе Грегорио Эрнандес Сиснерос. Кроме них, святыми стали три монахини – Мария Полони, Мария Кармен Рендилез Мартинес и Мария Тронкатти, посвятившие себя помощи нуждающимся.
Особое внимание привлек итальянский юрист Бартоло Лонго, который в молодости был священником-сатанистом, но после жизненных испытаний и встречи с доминиканским священником вернулся к католической вере. Позднее он основал церковь Девы Марии Розария в Помпеях.
Папа Лев XIV в проповеди подчеркнул: «Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые с милостью Божией поддерживали горение светильника веры и сами стали светильниками, способными распространять свет Христа». Понтифик отметил, что пример этих людей должен вдохновлять верующих на путь святости.