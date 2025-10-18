Минобороны сообщило о высоком взаимодействии военных Белоруссии и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-служббе, белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2025» в Таджикистане, передает РИА «Новости». Там добавили, что войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики. Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, целью которой является стабилизация обстановки в условном кризисном регионе.

Личный состав сейчас занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие между подразделениями союзников. В сообщении министерства отмечено, что белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы несут службу на контрольно-пропускных пунктах, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025». Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии. Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях.