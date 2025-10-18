  • Новость часаВС России освободили Плещеевку в ДНР
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    18 октября 2025, 13:30 • Новости дня

    Минобороны сообщило о высоком взаимодействии военных Белоруссии и России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусские и российские военные проводят совместные учения, демонстрируя эффективное взаимодействие при выполнении миротворческих задач на территории Таджикистана, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

    Как сообщили в пресс-служббе, белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2025» в Таджикистане, передает РИА «Новости». Там добавили, что войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики. Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, целью которой является стабилизация обстановки в условном кризисном регионе.

    Личный состав сейчас занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие между подразделениями союзников. В сообщении министерства отмечено, что белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы несут службу на контрольно-пропускных пунктах, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии стартовали учения ОДКБ «Рубеж-2025». Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии. Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях.

    17 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    17 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    Медведев: 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В российские войсковые части в текущем году прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    336 тысяч человек заключили контракт на службу в российских войсках в 2025 году, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Медведев подчеркнул, что ситуация с отбором кандидатов на контрактную службу по стране оценивается как удовлетворительная.

    «У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание», – заявил Медведев. По его словам, на сегодняшний день в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, заключивших контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Эти данные были озвучены им в опубликованном видео на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    16 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    16 октября 2025, 03:58 • Новости дня
    Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.

    Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

    17 октября 2025, 16:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило о поражении «Искандером» базы запуска БПЛА ВСУ под Харьковом

    Российские войска «Искандером» ликвидировали базу БПЛА и 30 боевиков ВСУ под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли ракетный удар «Искандером» по месту запуска ударных беспилотников ВСУ в районе Мартовое, уничтожив грузовики, пусковые установки и личный состав.

    Ракетные войска России поразили «Искандером» место подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ в районе населенного пункта Мартовое, в 50 км восточнее Харькова, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. В результате удара уничтожено: четыре грузовых автомобиля типа «фура» (65 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»), пять пусковых установок БПЛА, 30 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур».

    Ведомство опубликовало видео поражения места подготовки к запуску дронов и грузовых автомобилей украинских войск, перевозивших ударные беспилотники. Отмечено, что данный удар позволит снизить интенсивность применения ВСУ дронов дальнего действия по российским объектам.

    Также подчеркивается, что уничтожение техники и специалистов ВСУ затруднит дальнейшие попытки атаковать российские территории с помощью БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины в районе Херсона.

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили с дронами в районе Лавы, к востоку от Чернигова.

    В результате удара по военному полигону в Черниговской области российские войска уничтожили несколько ангаров с техникой, а потери Вооруженных сил Украины составили около трехсот человек.

    15 октября 2025, 21:41 • Новости дня
    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    16 октября 2025, 10:26 • Новости дня
    Ростех раскрыл концепцию бронежилетов будущего с экзоскелетом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защитная экипировка для военных в будущем будет оснащаться электронными компонентами и механизмами, увеличивающими переносимый вес благодаря электромеханическим приводам, сообщил гендиректор завода «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко.

    По его словам, будущая защитная экипировка должна быть модульной и оснащаться электронными компонентами, а также приводами, которые позволят увеличивать переносимый бойцом вес, передает РИА «Новости».

    Павленко подчеркнул, что подобные решения повысят физические возможности военнослужащих.

    По данным Павленко, предприятие продолжает исследовать и тестировать новейшие материалы с целью их внедрения в производство экипировки. Сейчас «Октава» делает акцент на снижении массы бронежилетов, расширении зоны защиты, а также повышении эргономики и защитных свойств изделий.

    Особое внимание привлекает сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, из которого планируют изготавливать монолитные плиты класса Бр4. Это должно дополнительно снизить вес бронежилета при сохранении максимальной надежности. Павленко добавил, что такие решения обеспечат высокую живучесть бронеплит и улучшат комфорт бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший бронежилет экипировки «Ратник-2» выдержал попадание пули из снайперской винтовки СВД-С с расстояния 100 метров. Российские военнослужащие дали положительную оценку элементам боевой экипировки «Ратник». Бронежилет 6Б45 питерской компании «Техинком» вызывает положительные эмоции у военных.

    16 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Испания потратила рекордную сумму на вооружения из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем военных закупок Испании у США за два года превысил 4,5 млрд долларов, что стало рекордным показателем, сообщила газета El Pais.

    Испания приобрела у США вооружения на сумму свыше 4,5 млрд долларов за 2023 и 2024 годы, передает ТАСС.

    В 2024 году объем закупок составил более 2,9 млрд долларов, а в 2023 году – почти 1,7 млрд долларов. Среди приобретенного вооружения названы вертолеты MH-60R и ракеты Patriot.

    По данным El Pais, с 1950 года США поставили Испании оружия на 17 млрд евро. Газета отмечает, что Испания отложила планы по покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и рассматривает возможность инвестиций в европейскую оборонную промышленность.

    В публикации подчеркивается, что рекордные закупки совпали с критикой оборонных расходов Мадрида со стороны бывшего президента США Дональда Трампа.

    В апреле председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что к 2025 году страна увеличит траты на оборону до 2% ВВП, что на четыре года раньше намеченного срока, и выделит дополнительно более 10,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж». США решили разместить эсминец нового поколения на базе в Испании.

    17 октября 2025, 06:41 • Новости дня
    Китай впервые представил вертолет Z-20T на выставке в Тяньцзине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Международной выставке вертолетов в Тяньцзине впервые был представлен китайский ударно-транспортный вертолет Z-20T с укороченными крыльями и расширенным вооружением.

    Демонстрация нового вертолета прошла на Международной выставке вертолетов в Тяньцзине, передает ТАСС. По информации издания Pengpai, Z-20T может выполнять как задачи по нанесению авиаударов, так и переброску войск и грузов.

    Особенность Z-20T заключается в укороченных крыльях по обе стороны фюзеляжа, которые позволяют размещать дополнительные топливные баки и различные боеприпасы. Вертолет способен нести ракеты класса воздух – воздух и воздух – земля, а также блоки неуправляемых авиационных ракет, каждый из которых оснащен 19 пусковыми трубами.

    Пилот Чжан Цянь, совершивший демонстрационный полет, заявил: «Z-20T – более функциональный вертолет с расширенным вооружением, усовершенствованными системами защиты и оптимизированной системой управления полетом. Помимо выполнения транспортных задач, десантирования, поисково-спасательных операций и других задач, он также способен выполнять задачи огневой поддержки и подавления на ближней дистанции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая отказались от закупок самолетов и запчастей Boeing. Военные Китая повысили боеспособность авианосца «Фуцзянь» благодаря использованию современной катапульты. Китайские военные впервые представили ядерную ракету DF-5C на военном параде в Пекине.

    16 октября 2025, 19:04 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    «В период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о последствиях атак украинских дронов в Белгородской области, где пострадали четыре мирных жителя. В частности, беспилотник атаковал рейсовый автобус, ранив водителя и двух пассажирок.

    Атаки украинских дронов происходят и в других регионах: в Каховском округе Херсонской области FPV-дрон уничтожил грузовик, водитель получил осколочные ранения.

