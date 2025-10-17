И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Володин сообщил о приоритетной ратификации договора России и Венесуэлы
Госдума намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о ратификации стратегического соглашения между Россией и Венесуэлой, предусматривающего расширение сотрудничества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты Государственной думы обсудят проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой в приоритетном порядке, передает ТАСС.
Володин сообщил, что законопроект уже направлен в профильный комитет по международным делам. По словам Володина, документ «выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень и охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества».
Спикер Госдумы подчеркнул, что в соглашении предусмотрены условия для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения, а также для контактов между законодательными органами двух стран. Он отметил важность продолжения работы с венесуэльскими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых главами государств.
Договор был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным 16 октября. Документ предполагает развитие сотрудничества в политической и экономической сферах, в энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму.
В пояснительной записке отмечается, что стороны договорились поддерживать регулярный политико-дипломатический диалог, а также расширять и создавать новые механизмы координации по всем актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Парламент Венесуэлы уже ратифицировал договор 30 сентября, а 7 октября президент Николас Мадуро подписал декрет о его вступлении в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Венесуэлой, подписанного в мае текущего года.