WP: Рубио обсудит детали встречи Трампа и Путина с российскими чиновниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский госсекретарь Марко Рубио на следующей неделе планирует обсудить с российскими официальными лицами детали повестки дня предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, сообщает ТАСС со ссылкой на обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

«Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы на следующей неделе отправить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки дня саммита в Будапеште, пояснил источник, близкий к переговорам», – приводит издание слова собеседника.

По информации WP, Рубио может предложить Москве различные экономические стимулы, которые станут частью возможного мирного соглашения по Украине. В то же время американская сторона намерена использовать в переговорах угрозу поставок более дальнобойного вооружения для Киева и возможность ужесточения антироссийских санкций.

Также отмечается, что лидер республиканского большинства в Палате представителей Джон Тьюн заявил о скором продолжении работы над законопроектом об антироссийских санкциях. Его слова о том, что обсуждение продолжится в ближайшие 30 дней, издание приводит как подтверждение серьезности планов Конгресса.

Сам законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. В документе предусмотрены вторичные санкции для торговых партнеров России, а также пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что намерен провести отдельные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что подготовка саммита лидеров России и США скоро начнется. Трамп оценил телефонный разговор с Путиным как продуктивный.