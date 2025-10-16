Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в актуальности деятельности Всемирной торговой организации, отметив исчезновение ее принципов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что функции Всемирной торговой организации (ВТО) на сегодняшний день непонятны, передает ТАСС.
Песков отметил, что, по его мнению, от принципов ВТО ничего не осталось. Он подчеркнул: «Не говорю уже о принципах ВТО. Их вообще не осталось и на самом деле не понятно, чем вообще занимается сейчас эта организация. Ей нечем просто больше заниматься».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования ВТО на встрече на полях саммита БРИКС.