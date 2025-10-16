Грузия передала ОБСЕ ноту протеста из-за выходки главы МИД Финляндии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МИД Грузии в ноте отмечает, что, помимо официальной программы, «Валтонен присоединилась к небольшой группе антиправительственных активистов на их уличной акции и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международную общественность о положении дел в стране».

При этом в ноте отмечается, что главный проспект грузинской столицы – Руставели активистами был «свободно, но нелегально перекрыт».

МИД Грузии считает, что заявления действующего председателя ОБСЕ «не отражают реальность и представляют собой сознательную попытку» дезинформировать международное сообщество.

Отмечается, что действия министра иностранных дел Финляндии «противоречат духу сотрудничества в ОБСЕ и могут рассматриваться как корыстное использование председателем мандата, что вредит доверию и ожидаемому нейтралитету».

Также МИД назвал поведение Валтонен «несовместимым с общепринятыми принципами международного права, в числе которых – уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, что отражено в заключительном Хельсинкском акте, резолюциях ООН, правилах и процедурах ОБСЕ».

Действия Валтонен противоречат Венской конвенции, заявил МИД Грузии.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее участия в антизаконном антиправительственном митинге в Тбилиси.

В заявлении правительства Грузии 15 октября говорится, что встреча отменена «из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений» министра иностранных дел Финляндии.

Валтонен вышла на акцию нескольких десятков радикалов и записала видеообращение, в котором заявила, что «прибыла поддержать участников митинга».

Затем Валтонен сказала, что сама отменила встречу с грузинским премьер-министром из-за загруженного графика.