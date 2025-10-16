В Узбекистане осудили местного жителя за службу в зоне СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина признан виновным по статье о наемничестве и по части о подделке документов. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в 2023 году осужденный выехал в Россию на заработки, но из-за финансовых проблем заключил контракт с Минобороны России. Он проходил службу водителем, занимался доставкой топлива, продовольствия и одежды.

В боевых действиях он не участвовал. В мае 2024 года он получил гражданство России, купил квартиру и устроился на стройку, но затем вновь заключил контракт с Минобороны и был направлен на охрану от беспилотников.

После месяца службы мужчина обратился в военный госпиталь в Москве, а затем вернулся в Узбекистан, где был задержан. По данным следствия, он повредил свой загранпаспорт и получил российское гражданство, не уведомив официальные органы Узбекистана о выходе из гражданства страны.

Ранее в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшего в боевых действиях на стороне России против Украины. Еще раньше в этой же стране жителя Наманганской области осудили на два года за то, что подписал контракт с Минобороны России и ремонтировал военную технику в Белгородской области.