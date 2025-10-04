Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд Наманганской области приговорил жителя республики к двум годам лишения свободы по статье «наемничество», передает ТАСС. Как отмечается, мужчина в июне 2023 года уехал на заработки в Россию, где после месяца пребывания подписал контракт с Минобороны России.

В армии он проходил службу в Белгородской области, занимаясь ремонтом военной техники. В боевых действиях он участия не принимал. В мае 2024 года по состоянию здоровья его уволили со службы, после чего он вернулся в Узбекистан.

Судья Шухрат Худаяров огласил приговор – два года лишения свободы по части первой статьи 154 УК Узбекистана, предусматривающей ответственность за наемничество. По закону республики наказание по данной статье может достигать десяти лет лишения свободы.

