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Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО в ВС России
Гражданин Узбекистана осужден на пять лет за участие в спецоперации в рядах ВС РФ по обвинению в наемничестве.
На сайте Верховного суда Узбекистана опубликовано решение по делу 51-летнего гражданина страны, который участвовал в СВО в составе Вооруженных сил России. По материалам дела, К. в мае 2023 года отправился в Приморский край на заработки. Однако в марте 2024 года он принял присягу в ВС РФ и начал службу в Мариуполе. Спустя некоторое время он покинул место службы и вернулся в Узбекистан, передает ТАСС.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, основываясь на статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая предусматривает наказание за наемничество в виде тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет. К. обвиняется в том, что поступил на службу в иностранную армию и принимал участие в боевых действиях, что является нарушением узбекистанского законодательства.
Напомним, в январе житель Узбекистана был приговорен к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине в составе российских Вооруженных сил.
В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того, как он заключил контракт с Минобороны России.