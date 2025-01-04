Жителя Узбекистана приговорили за участие в СВО в рядах ВС России

В Узбекистане мужчину приговорили к ограничению свободы за участие в СВО в рядах ВС России

Tекст: Мария Иванова

Андижанский городской суд в Узбекистане вынес приговор 39-летнему мужчине, осудив его на четыре года и два месяца ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, житель Андижана в апреле 2023 года отправился в Россию на заработки, но вскоре решил присоединиться к СВО. Летом 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел военную подготовку и был отправлен на Украину. В декабре, вернувшись в Узбекистан, он сам сообщил местным правоохранительным органам о своем участии в конфликте.

Текст приговора отмечает, что подсудимый был признан виновным по статьям, касающимся наемничества и поступления на военную службу иностранных государств. Суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие судимости, а также его семейное положение – наличие троих детей.

Законом Узбекистана за наемничество предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако в данном случае суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и вынес более мягкий приговор.

В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил 51-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того, как он заключил контракт с Минобороны России.

Ранее суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России.