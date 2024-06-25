Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.3 комментария
Гражданина Киргизии осудили за участие в СВО
Гражданина Киргизии осудили на пять лет за участие в СВО
Суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России, сообщили в пресс-службе инстанции.
Согласно сообщению пресс-службы, судом Араванского района Ошской области гражданин республики, обвиняемый в участии в боевых действиях на Украине в составе ВС России, приговорен к пяти годам лишения свободы, передает ТАСС.
Там добавили, что подозреваемый был признан виновным по статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участник СВО Аскар Кубанычбек уулу, гражданин Киргизии, получивший условный срок на родине за наемничество, может получить временное убежище в России.