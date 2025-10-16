Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Бортников заявил о призывах МИ-6 устранять «убивать всех неугодных» в России
Руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России, заявил руководитель ФСБ России Александр Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ сообщил, что руководство британской разведки МИ-6 призывает в рамках так называемой партизанской войны «убивать всех неугодных» в России. По его словам, для подобной агитации целенаправленно выбираются мигранты, маргиналы, лица с радикальными взглядами, а также наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями, передает ТАСС.
Бортников подчеркнул, что в числе вовлекаемых в противоправную деятельность – подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые граждане. Он отметил, что такие лица привлекаются к совершению терактов через мошеннические действия кол-центров, которые курируются СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. По его словам, только на территории Украины действует более 120 таких кол-центров.
Бортников также обратил внимание на призывы экс-директора МИ-6 Ричарда Мура к гражданам других стран работать на британскую разведку. Он отметил, что Мур анонсировал запуск специальной платформы в даркнете для вербовки инициативных лиц.
Глава ФСБ предостерег, что при существующих проблемах в политике, экономике и обществе Британии, а также с учетом множества недоброжелателей этой страны, подобные инициативы могут привести к нежелательным последствиям для самой британской разведки.
Ранее Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки дронов на российские аэродромы стратегической авиации.
Лондон и возглавляемая им так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.
ФСБ заявила, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».
В Службе внешней разведки России сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.