Tекст: Алексей Дегтярев

Заседание комиссии сейма Польши по вопросам юстиции, посвященное проекту бюджета на 2026 год для Конституционного и Верховного судов, досрочно завершили, передает РИА «Новости».

Причиной стал скандал, связанный с обсуждением возможной экстрадиции Журавлева.

Депутат Павел Яблоньский от партии «Право и справедливость» потребовал прекратить заседание, объяснив это необходимостью выяснить ситуацию с заседанием комиссии по обороне, где должен был рассматриваться законопроект об отмене уголовного преследования поляков, вступивших в вооруженные силы Украины.

По его словам, на том заседании планировалось обсуждение вопроса блокировки экстрадиции Журавлева, которого требует выдать Германия.

После минутного перерыва Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания комиссии. Большинство поддержало это предложение: 15 депутатов проголосовали «за», 13 «против», девять не голосовали. Депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, потому что не получил бюллетень.

В ходе заседания микрофон зафиксировал нецензурные выражения главы комиссии в адрес Зимоха. Позже председатель принес извинения и пообещал не допускать подобного впредь.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода.

Кроме того, Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

Напомним, задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.