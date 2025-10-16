  • Новость часаНад Россией уничтожили 51 украинский беспилотник
    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    Силуанов озвучил сокращение доходов от утильсбора в 2025 году
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    19 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    12 комментариев
    16 октября 2025, 07:46

    В Польше разгорелся скандал из-за обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждение бюджета судов в сейме Польши было прервано из-за споров вокруг экстрадиции украинца Владимира Журавлева по делу о теракте на «Северных потоках».

    Заседание комиссии сейма Польши по вопросам юстиции, посвященное проекту бюджета на 2026 год для Конституционного и Верховного судов, досрочно завершили, передает РИА «Новости».

    Причиной стал скандал, связанный с обсуждением возможной экстрадиции Журавлева.

    Депутат Павел Яблоньский от партии «Право и справедливость» потребовал прекратить заседание, объяснив это необходимостью выяснить ситуацию с заседанием комиссии по обороне, где должен был рассматриваться законопроект об отмене уголовного преследования поляков, вступивших в вооруженные силы Украины.

    По его словам, на том заседании планировалось обсуждение вопроса блокировки экстрадиции Журавлева, которого требует выдать Германия.

    После минутного перерыва Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания комиссии. Большинство поддержало это предложение: 15 депутатов проголосовали «за», 13 «против», девять не голосовали. Депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, потому что не получил бюллетень.

    В ходе заседания микрофон зафиксировал нецензурные выражения главы комиссии в адрес Зимоха. Позже председатель принес извинения и пообещал не допускать подобного впредь.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода.

    Кроме того, Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    Напомним, задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    15 октября 2025, 12:19
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (35)
    15 октября 2025, 18:20
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (22)
    15 октября 2025, 18:29
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 16:14
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 10:00
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    @ Adri Salido/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) собирает вокруг себя учеников украинских школ, создавая там подобие «гитлерюгенда», сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что будущее этих детей – стать «пушечным мясом» для европейских «партнеров».

    Напомним, летом в Краматорске уничтожили медиапредставителя «Азова» и рекламное лицо боевиков Ивана Смаглюка.

    Участник спецоперации Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 14:32
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 12:27
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 19:44
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 10:20
    NYT: Передача Tomahawk Украине приблизит США к конфронтации с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское издание The New York Times считает, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk значительно приблизит США к прямой конфронтации с Россией.

    Передача американских крылатых ракет Tomahawk на Украину приблизит США к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Такое мнение 15 октября высказала американская газета The New York Times в своей редакционной статье.

    Издание отмечает: «Поставка такого оружия будет сопряжена с огромными трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет».

    Для использования Tomahawk на Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon. Военные эксперты полагают, что это приблизило бы Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в возможной передаче Tomahawk Киеву. Военный эксперт Алексей Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на гипотетическую передачу на Украину ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:15
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:50
    Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) связал успехи России в спецоперации с поддержкой КНДР и союзников Москвы.

    Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) выступил с обвинениями в адрес Северной Кореи, сообщили украинские СМИ.

    По его словам, российские войска якобы критически зависят от поставок оружия из КНДР.

    «Россия давно проиграла бы эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы – прежде всего КНДР», – заявил глава ГУР.

    Ранее Буданов заявил, что Украина может исчезнуть как государство. Он предупредил, что страна останется только на марках, если не будет принято решение о будущих целях внутри общества.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 08:48
    Орбан: ЕС срочно должен договориться с Россией по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине, приводя пример успешной дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Евросоюз обязан достичь договоренности с Россией для урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Он считает эту задачу выполнимой, несмотря на кажущиеся сложности, приводя в пример успешную дипломатию на Ближнем Востоке.

    «Третий день подряд весь мир пытается понять, как президенту [США Дональду] Трампу удалось сделать то, что десятилетиями казалось невозможным: установить мир на Ближнем Востоке. Нам, европейцам, стоит обратить внимание на один момент. Мы наблюдали за всем этим процессом со стороны», – написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Орбан отметил, что пока Брюссель два года готовил лишь громкие заявления, американцы и их союзники упорно добивались мира на Ближнем Востоке. Премьер подчеркнул: «Без активных действий ЕС ждет подобная участь на Украине». Он призвал Европу к настойчивым переговорам с россиянами, исходя из собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан объявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза. Он заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии нашел неожиданных союзников, выступающих против вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 11:55
    Сикорский заявил о планах Украины воевать еще три года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина продолжит боевые действия еще три года, при этом Евросоюз готов поддерживать данный курс, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский

    Выступая в интервью агентству Reuters, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о планах Украины вести боевые действия в течение еще трех лет, передает ТАСС.

    Он также отметил готовность Европейского союза поддерживать этот курс как минимум три года. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что сообществу было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

    Ранее Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спрогнозировал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой войны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Комментарии (11469)
    15 октября 2025, 12:48
    Захарова посоветовала украинским властям взять «справки у психиатра»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала действия украинского Института национальной памяти, посоветовав им пройти психиатрическое обследование.

    Попытки украинского Института национальной памяти «декоммунизировать» объекты, связанные с Александром Пушкиным и другими выдающимися деятелями мировой культуры, вызвали резкую реакцию российского МИДа, передает ТАСС.

    Мария Захарова заявила, что такие действия указывают на необходимость для сотрудников учреждения обзавестись «справками от психиатра».

    Дипломат обратила внимание, что институт требует декоммунизации всех объектов, связанных с Пушкиным, а также другими русскими писателями, поэтами и композиторами – Михаилом Лермонтовым, Александром Грибоедовым, Гавриилом Державиным, Иваном Буниным, Иваном Тургеневым, Константином Аксаковым, Модестом Мусоргским и Михаилом Глинкой. Захарова подчеркнула, что историческое наследие разделяется институтом на «черные и белые списки».

    В черный список попал Пушкин, а в белый список – декабрист Кондратий Рылеев, основоположник научной педагогики Константин Ушинский и основоположник космонавтики Константин Циолковский. По словам Захаровой, институт считает, что эти деятели «не занимались пропагандой имперской политики и поддерживали идеи свободы и гуманизма», в отличие от Пушкина.

    Захарова также сообщила, что «горе-эксперты» из соответствующего института «докопались и до личности Ивана Сусанина».

    «Я понимаю, что им становится не по себе от самого упоминания того, что под Москвой была отражена атака французских агрессоров. <…> Но это же история! Ну как же можно с ней так поступать?» – добавила Захарова.

    Ранее Захарова сравнила призывы запретить Пушкина на Украине с поведением Шарикова.

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением.

    Сенатор Константин Косачев назвал позицию по Сусанину на Украине заискиванием перед поляками.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:57
    Зеленский ликвидировал должность мэра Одессы после консультаций с Сырским

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский решил устранить пост мэра Одессы и назначить военную администрацию после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским фактически ликвидировал должность мэра Одессы. В силовых структурах добавили, что решение о назначении Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации необходимо рассматривать с военной точки зрения, передает РИА «Новости».

    Ранее Сергей Лысак возглавил городскую военную администрацию в Одессе после руководства Днепропетровской областной администрацией.

    Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:44
    В Киеве отключили две ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникла серьезная нехватка электроэнергии из-за отключения сразу двух ТЭЦ, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

    В Киеве возникла серьезная нехватка электроэнергии из-за отключения сразу двух ТЭЦ, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что две киевские ТЭЦ полностью прекратили работу, и город остался без 1300 мегаватт мощности. Станции, по его словам, вышли из строя после недавно нанесенного российскими военными массированного удара по объектам энергетики на Украине.

    Он уточнил, что у Киева и ранее были проблемы с собственной генерацией, а теперь ситуация усугубилась, и город вынужден получать подпитку из внешних источников для обеспечения энергоснабжения.

    Ранее на Украине сообщили о повреждении 63 объектов энергетики.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и дал понять, что проблема связана не только с работой систем ПВО, но и с действиями городских властей.

    Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой.

    Власти Украины приняли решение изменить стандартный график отопления и сместили его сроки на один месяц позже обычного.

    Комментарии (0)
    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации