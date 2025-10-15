Человекоцентричный подход в медицине стал темой модуля для управленцев в «Сенеже»

Tекст: Елизавета Шишкова

Финальный модуль программы «Лидерство в медицине» проходит в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участниками стали 140 руководителей здравоохранения из восьми регионов, включая министров, их заместителей и главных врачей. Программа завершает цикл встреч, включавших модули в Красноярске, Казани, Петропавловске-Камчатском и Московской области, а также специальное обучение для управленцев Донбасса и Новороссии.

В рамках мероприятия участники знакомятся с современными управленческими практиками, работают с кейсами, посещают ведущие стационары, обсуждают организацию паллиативной помощи и технологии милосердия. Особое внимание уделяется качеству и безопасности медицинской деятельности, проектному управлению, командной работе, финансовому анализу и правовым рискам.

Руководитель программы Дмитрий Атаманов отметил, что управленцы учатся видеть в процессе медицинской работы прежде всего человека – как пациента, так и коллегу. «Руководители медицинских учреждений учатся видеть за процессами человека – и пациента, и коллегу. Они осваивают современные управленческие подходы и применяют их в реальном здравоохранении. После обучения участники передают опыт в регионы, объединяясь в сообщество лидеров, для которых смысл работы – служение человеку, его здоровью и благополучию», – сказал он.

Среди спикеров финального модуля – директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко, его заместитель Василий Купрейчик, главный врач ГКБ №1 имени Пирогова Ильдар Хайруллин, а также директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Ольга Кобякова. Они делятся опытом внедрения человекоцентричных и инновационных управленческих решений в системе здравоохранения.

Итогом обучения станет публичная защита проектов и экспертная обратная связь, что позволит участникам масштабировать лучшие практики в своих медицинских организациях.