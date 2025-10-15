Юрист: Губернатор не может единолично увольнять глав районов

Юрист Соловьев: Главу района Самарской области Жидкова нельзя уволить до выписки из больницы

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого ранее в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев, был госпитализирован. У бывшего чиновника диагностировали гипертонический криз. При этом чиновник заявил, что намерен сам написать заявление об уходе после выздоровления.



Юридически губернаторы не обладают полномочиями увольнения, говорит юрист. По его словам, для увольнения должностных лиц, в том числе глав районов, есть установленный порядок – главы районов либо сами пишут заявление по собственному желанию, которое соответствует трудовому кодексу. Либо их снимают с должности в связи с утратой доверия или за какие-то другие дисциплинарные проступки. Но для этого необходимо провести служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие кадровые решения, подчеркивает эксперт.

«И пока у человека больничный, его вообще уволить нельзя. Поэтому, как минимум до тех пор, пока он не вылечится и не выпишется из больницы, никакие действия в его отношении не будут приниматься», – заключил Соловьев.

Напомним, 14 октября самарский губернатор в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Данный объект как раз стал поводом для громкого увольнения главы района, поскольку вместо памятника героям Великой Отечественной войны на земле лежал «просто камень» с изуродованной мемориальной табличкой. После того, как на вопрос Федорищева о то, что это, Жидков ответил, что камень, губернатор произнес «Уволен».

Позже депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с газетой ВЗГЛЯД поддержал эмоциональное увольнение самарского чиновника. Он подчеркнул, что лишение должности главы района из-за оскорбления памяти героев войны станет примером для других руководителей, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет базовые ценности России.

Сам Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и принес свои извинения.