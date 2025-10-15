Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk
Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.
В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.
Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.
Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.
Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.