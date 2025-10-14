Верховный суд поддержал отмену патента изобретателя, судящегося с Apple

Tекст: Алексей Дегтярев

Верховный суд оставил в силе решения Суда по интеллектуальным правам о законности аннулирования патента Икономова, передает РИА «Новости».

Решение Роспатента, которое было оспорено Икономовым, принято в июне 2024 года после возражения российской «дочки» Apple – ООО «Эппл Рус». Ведомство согласилось с позицией Apple, что полезная модель «Мобильный телефон с экстренной связью» не обладает новизной, поскольку схожие признаки уже содержались в американском патенте, выданном в феврале 2013 года.

Судья Верховного суда Владимир Попов, рассмотрев кассационную жалобу Икономова, не нашел оснований для пересмотра дела. Принципиальное отличие разработки Икономова заключается в добавлении координат телефона к экстренному сообщению, но Роспатент признал этот признак несущественным, поскольку подобная возможность предусмотрена и в американском патенте.

В 2021 году Верховный суд России уже отказывал Икономову в запрете продаж устройств Apple в стране, тогда он заявлял, что американская компания якобы украла его изобретение.