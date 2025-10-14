  • Новость часаПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня

    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок

    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 11:19 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    @ Вячеслав Филиппов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Полицейские задержали женщину, которая угрожала ножом сотруднице охраны российского посольства в Берлине и выкрикивала ксенофобские заявления.

    Женщина, угрожавшая ножом сотруднице полиции у посольства России в центре Берлина, была задержана, передает РИА «Новости».

    Представитель полиции сообщила изданию Tagesspiegel, что инцидент произошел у здания дипмиссии на улице Унтер-ден-Линден около полудня 11 октября.

    По данным полиции, подозреваемая подошла к сотруднице охраны, держа нож у ее лица, и при этом допускала ксенофобские высказывания. После того как сотрудница полиции достала табельное оружие, женщина бросила нож и попыталась скрыться, однако вскоре была задержана полицейскими в районе Митте.

    В полиции отметили: «Сотрудники полиции задержали женщину в районе Митте после того, как она угрожала сотруднице охраны объектов ножом». Из-за странностей в поведении задержанной ее доставили в больницу, где был взят анализ крови.

    Расследованием произошедшего занимается отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедорожник протаранил ворота генерального консульства России в Вуллахре, Сидней.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    13 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

    Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд западных стран действует так, будто стремится не к независимости Палестины, а к ее подмандатному статусу.

    Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив, а этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    ХАМАС назвал условие соблюдение перемирия с Израилем

    ХАМАС пообещал соблюдать перемирие при аналогичных действиях Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Бригады «Аль-Кассам», являющиеся военным крылом ХАМАС, подтвердили свою готовность соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что соблюдение перемирия возможно только при условии аналогичных действий со стороны Израиля. Представители ХАМАС не уточнили, каковы дальнейшие шаги в случае нарушения соглашения.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС разделил заложников на группы для передачи Израилю.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту в секторе Газа.

    13 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Посольство Израиля подтвердило скорое освобождение уроженца Донбасса Харкина

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник, сообщило посольство Израиля в России.

    Посольство Израиля в России подтвердило, что Максим Харкин, уроженец Донбасса, включен в список из 20 заложников, которые должны быть освобождены в понедельник, передает ТАСС.

    В диппредставительстве уточнили: «Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня».

    При этом о состоянии здоровья Харкина пока ничего не известно, информации у посольства нет.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.

    Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    13 октября 2025, 09:46 • Новости дня
    Посол Израиля допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

    Посол Израиля Нир-Фельдкляйн допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн в интервью Politico заявил о возможности возвращения к обсуждению палестинского государства, если палестинцы признают право Израиля на существование.

    По его словам, Израиль может рассмотреть возможность создания полноценного палестинского государства, если палестинская сторона признает Израиль как еврейское государство, передает ТАСС.

    Нир-Фельдкляйн подчеркнул: «Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает?»

    Дипломат отметил, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет влияние в секторе Газа, а многие палестинские политические силы продолжают отрицать право Израиля на существование, обсуждение принципа «двух государств» противоречит интересам Израиля. Нир-Фельдкляйн добавил, что вопрос создания палестинского государства ранее обсуждался, но сейчас снят с повестки дня. Тем не менее, если палестинская сторона проявит искренние усилия, этот вариант может быть вновь рассмотрен в будущем.

    Посол подчеркнул, что до событий 7 октября 2023 года правительство Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства. Однако после начала военных действий в Газе эта позиция была пересмотрена, и в сентябре 2024 года Нетаньяху заявил о невозможности создания такого государства на данном этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил план, который может привести к созданию Палестинского государства. Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по Газе. Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после проведения переговоров.

    13 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. В этот список, как отмечает издание, вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

    В опубликованном заявлении военного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – говорится: «В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио».

    По данным ХАМАС, освобождение этих заложников является частью обмена с Израилем. Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа. Ожидается, что процесс освобождения будет реализован в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ХАМАС разделили заложников на группы для поэтапной передачи Израилю. ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю. Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников, удерживаемых ХАМАС.

    13 октября 2025, 11:54 • Новости дня
    Освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса Харкин связался с семьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин сумел связаться со своими близкими.

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже связался со своими родственниками, передает ТАСС.

    В посольстве Израиля в Москве подтвердили информацию, подчеркнув: «Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Израиля в России сообщило, что Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.


    13 октября 2025, 13:38 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отблагодарил президента США Дональда Трампа памятным подарком и высокой государственной наградой за содействие при освобождении заложников из сектора Газа.

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вручил ему статуэтку голубя из золота, сообщает ТАСС.

    Голубь символизирует мир, и вручение этого подарка сопровождалось публикацией совместных фотографий Нетаньяху и Трампа в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Помимо этого, Дональд Трамп был удостоен высшей гражданской награды Израиля – Президентской медали почета. В канцелярии главы государства уточнили, что эта награда вручена американскому лидеру в знак признания его вклада в освобождение израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе завершен. ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации