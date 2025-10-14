США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

Tекст: Антон Антонов

В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

«Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.