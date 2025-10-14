  • Новость часаПрезидент Мадагаскара «уехал в безопасное место»
    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Гуцул рассказала о предложении закрыть ее дело в обмен на уход в отставку
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    5 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    39 комментариев
    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня

    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (7)
    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    Комментарии (5)
    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (5)
    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

    Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд западных стран действует так, будто стремится не к независимости Палестины, а к ее подмандатному статусу.

    Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив, а этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    ХАМАС назвал условие соблюдение перемирия с Израилем

    ХАМАС пообещал соблюдать перемирие при аналогичных действиях Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Бригады «Аль-Кассам», являющиеся военным крылом ХАМАС, подтвердили свою готовность соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что соблюдение перемирия возможно только при условии аналогичных действий со стороны Израиля. Представители ХАМАС не уточнили, каковы дальнейшие шаги в случае нарушения соглашения.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС разделил заложников на группы для передачи Израилю.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Семь освобождаемых израильских заложников были переданы Красному Кресту в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. В этот список, как отмечает издание, вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

    В опубликованном заявлении военного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – говорится: «В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио».

    По данным ХАМАС, освобождение этих заложников является частью обмена с Израилем. Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа. Ожидается, что процесс освобождения будет реализован в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ХАМАС разделили заложников на группы для поэтапной передачи Израилю. ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю. Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников, удерживаемых ХАМАС.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Reuters сообщило о выдвижении конвоев МККК за заложниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конвои Международного комитета Красного Креста в Газе отправились для передачи израильских заложников, а палестинских заключенных начали перевозить в автобусы для освобождения, сообщает Reuters.

    Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа выдвигаются на позиции, чтобы забрать израильских заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters со ссылкой на официальное лицо, участвующее в операции. По его словам: «Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников… Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения».

    Речь идет о согласованном обмене пленными между Израилем и палестинскими группировками, который должен состояться в ближайшее время. По данным собеседника агентства, палестинских заключенных уже начали вывозить из тюрем на автобусах в ожидании обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. ХАМАС завершил подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Посольство Израиля подтвердило скорое освобождение уроженца Донбасса Харкина

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник, сообщило посольство Израиля в России.

    Посольство Израиля в России подтвердило, что Максим Харкин, уроженец Донбасса, включен в список из 20 заложников, которые должны быть освобождены в понедельник, передает ТАСС.

    В диппредставительстве уточнили: «Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня».

    При этом о состоянии здоровья Харкина пока ничего не известно, информации у посольства нет.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.

    Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

    ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 09:23 • Новости дня
    Reuters: 1966 палестинцев подготовлены к освобождению из тюрем

    Reuters: 1966 палестинцев, чье освобождение запланировано 13 октября, сели в автобусы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 2 тыс. палестинских заключенных вывезли автобусами из израильских тюрем перед масштабным освобождением, при этом 250 из них ранее отбывали пожизненный срок, пишет Reuters.

    В общей сложности 1966 палестинцев, чье освобождение из израильских тюрем запланировано на понедельник, сели в автобусы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и чиновника, участвующего в операции.

    «Все 1966 палестинских заключенных, чье освобождение запланировано на понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах», – приводит агентство сообщение.

    Ожидается, что 1716 человек будут освобождены в больнице «Насер» в Газе. Еще 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение, будут освобождены на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условием соблюдение перемирия с Израилем. ХАМАС передал семерых израильских заложников Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 09:35 • Новости дня
    Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, были переданы представителями Красного Креста израильским военным, их состояние удовлетворительное, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Первые семь освобожденных заложников были переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, передает РИА «Новости». Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    Среди освобожденных – Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа Далаль, пишет портал Ynet. Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что освобождение заложников проходит в два этапа.

    Вторую группу заложников, по предварительным данным, планируется отпустить в 10.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Как сообщают в системе здравоохранения, все освобожденные способны передвигаться самостоятельно, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    ХАМАС ранее передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

    Напомним, ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 13:35 • Новости дня
    Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля заявил о необходимости превратить прекращение конфликта в Газе в долгосрочный мир для всего Ближнего Востока.

    Выступая в Кнессете, Дональд Трамп подчеркнул, что прекращение военных действий в секторе Газа должно стать основой для установления мира на всем Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам президента США, Израиль уже «добился всего, чего можно было достичь силой оружия», и теперь настал момент для перехода к миру и процветанию во всем регионе.

    Трамп заявил, что Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» даже Ирану, отметив возможность сотрудничества между странами. Он также назвал сделку по Газе «исторической зарей нового Ближнего Востока» и посоветовал жителям сектора сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности.

    По мнению американского президента, победы на поле боя должны стать началом политических и экономических преобразований, которые приведут к долгожданному миру.

    Ранее Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Между тем в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 12:15 • Новости дня
    Трамп назвал «великим» день визита в Кнессет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп посетил израильский парламент, оставив в гостевой книге запись о «новом начале».

    Американский лидер Дональд Трамп посетил израильский парламент, где сделал запись в гостевой книге, назвав этот день «великим» и «новым началом», передает РИА «Новости».

    Он написал: «Это большая честь – великий и прекрасный день. Новое начало».

    Ранее в понедельник утром Трамп прибыл на территорию Израиля. Его торжественно встретили в аэропорту премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, а также президент Ицхак Герцог с супругой Михаль.

    В рамках визита Дональд Трамп выступит с речью в Кнессете. После этого он отправится в Египет для участия в саммите по прекращению конфликта в секторе Газа, где соберутся представители более 20 государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (0)
    Трамп подписал договор о прекращении конфликта в Газе
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    Турция возложила на себя восстановление инфраструктуры Газы
    Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 20 лет за растрату средств на СИЗО «Кресты»
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    В дагестанском селе выявили три майнинг-фермы
    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации