Суд отменил требование ФАС взыскать 2 млрд с «Просвещения»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд апелляционной инстанции признал незаконным предписание ФАС, согласно которому «Просвещение» должно было перечислить в бюджет свыше 2 млрд рублей, полученных из-за, по мнению ведомства, завышения цен на учебники, передает РИА «Новости».

Такое решение отменяет часть предыдущего решения арбитражного суда Москвы, подтвердившего в августе 2025 года законность требований ФАС снизить цены и вернуть избыточный доход.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за ссылки издательства на коммерческую тайну. Однако в первой инстанции полностью закрыть разбирательство не разрешили, разрешив это только на стадии исследования доказательств. В ходе споров юрист «Просвещения» утверждал, что ФАС некорректно рассчитала себестоимость и рентабельность учебников, а также не смогла доказать антиконкурентную направленность действий, что исключает возможность взыскания соответствующего дохода.

ФАС настаивала на том, что довольствоваться штрафом в 650 тыс. рублей, как предлагало издательство, недостаточно, чтобы предотвратить будущие нарушения.

«Не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла», – сказал юрист ведомства

Анатолий Вифлеемский, после обращения которого началось разбирательство, заявил, что постановление апелляции, вероятно, будет обжаловано обеими сторонами, и выразил непонимание, почему делом до сих пор не занялся Следственный комитет.

В феврале издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе, требуя признать незаконными ее действия.

До этого ФАС обязала выплатить «Просвещение» 2 млрд рублей в бюджет в связи с нарушением антимонопольного законодательства.