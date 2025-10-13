Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Автобусы с освобожденными палестинцами прибыли в Рамаллу
В административный центр Палестины доставлены автобусы с бывшими палестинскими заключенными, среди которых оказались женщины и лица с пожизненными сроками.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, автобусы с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыли в Рамаллу, административный центр Палестины на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.
Комитет по делам палестинских заключенных подтвердил, что в числе прибывших есть две женщины и лица, ранее приговоренные к пожизненному заключению в израильских тюрьмах.
Всего ожидается освобождение 1718 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, включая 250 человек с пожизненными сроками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Утром ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.
Кроме того, власти Израиля приняли решение выдворить 154 палестинца, ранее освобожденных из тюрем, за пределы как израильских, так и палестинских территорий.