Автобусы с освобожденными палестинцами прибыли в Рамаллу

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает телеканал Al Jazeera, автобусы с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыли в Рамаллу, административный центр Палестины на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

Комитет по делам палестинских заключенных подтвердил, что в числе прибывших есть две женщины и лица, ранее приговоренные к пожизненному заключению в израильских тюрьмах.

Всего ожидается освобождение 1718 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года, включая 250 человек с пожизненными сроками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Утром ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

Кроме того, власти Израиля приняли решение выдворить 154 палестинца, ранее освобожденных из тюрем, за пределы как израильских, так и палестинских территорий.



