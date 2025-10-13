Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
Полицейские задержали женщину, которая угрожала ножом сотруднице охраны российского посольства в Берлине и выкрикивала ксенофобские заявления.
Женщина, угрожавшая ножом сотруднице полиции у посольства России в центре Берлина, была задержана, передает РИА «Новости».
Представитель полиции сообщила изданию Tagesspiegel, что инцидент произошел у здания дипмиссии на улице Унтер-ден-Линден около полудня 11 октября.
По данным полиции, подозреваемая подошла к сотруднице охраны, держа нож у ее лица, и при этом допускала ксенофобские высказывания. После того как сотрудница полиции достала табельное оружие, женщина бросила нож и попыталась скрыться, однако вскоре была задержана полицейскими в районе Митте.
В полиции отметили: «Сотрудники полиции задержали женщину в районе Митте после того, как она угрожала сотруднице охраны объектов ножом». Из-за странностей в поведении задержанной ее доставили в больницу, где был взят анализ крови.
Расследованием произошедшего занимается отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина.
