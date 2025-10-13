Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Названа сумма возможного штрафа Дурову за купание в озере в Казахстане
МВД: Дурову грозит штраф около 70 долларов за купание в охраняемом озере в Казахстане
Основателю Telegram Павлу Дурову могут назначить штраф около 70 долларов за купание в охраняемом горном озере Казахстана, где температура воды даже летом не превышает 8 градусов.
Основанием для возможного штрафа стало купание основателя Telegram Павла Дурова в Кольсайском озере, передает РИА «Новости».
Нарушение попало в поле зрения МВД Казахстана после публикации Дуровым видео в мессенджере.
Глава комитета административной полиции МВД Казахстана Алексей Милюк заявил, что наказание может варьироваться от предупреждения до штрафа в размере до 10 МРП, что составляет около 73 долларов. Решение будет зависеть от квалификации нарушения и обсуждаться с уполномоченными органами.
Ранее МВД Казахстана зарегистрировало материалы по факту купания Дурова и передало их в министерство экологии, ответственное за рассмотрение подобных случаев. В администрации нацпарка начато служебное расследование, по итогам которого возможны дисциплинарные меры к сотрудникам, допустившим нарушение контроля.
После инцидента Дуров также опубликовал новое видео, где показал найденный и извлеченный со дна озера металлический предмет, похожий на пику. Он отметил, что убрал этот предмет из воды во время своего визита.
Ранее в нацпарке в Казахстане заявили, что Павел Дуров не будет оштрафован за купание в Кольсайском озере, потому что инспекторы не зафиксировали нарушения на месте происшествия.