Пушилин: Группировка «Восток» «проламывает» оборону ВСУ в Днепропетровской области

Tекст: Вера Басилая

Российская группировка «Восток» успешно прорывает оборону украинских войск на территории Днепропетровской области, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

По его словам, Восточная группировка уже действует на территории этого региона и уверенно продвигается вперед, передает ТАСС.

Пушилин отметил, что на добропольском выступе украинская сторона продолжает перебрасывать дополнительные резервы, очень серьезный ресурс. Он заявил, что ВС России приходится их «просто перемалывать».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.

Пушилин заявил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ.