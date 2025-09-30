Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
Украинские военные оказались в сложном положении у Клебан-Быкского водохранилища, потерпев неудачу при попытке покинуть занимаемые ими позиции, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ попытались покинуть позиции у Клебан-Быкского водохранилища, однако были уничтожены, передает ТАСС.
Пушилин сообщил, что российские подразделения прижали противника к водохранилищу и продолжают наступать, несмотря на тяжелые условия. По словам Пушилина, противник оказался в неудобной позиции и попытался вырваться, но был остановлен и понес потери.
Глава ДНР также отметил, что на красноармейском направлении российские штурмовые подразделения продолжают продвижение сразу по нескольким ключевым направлениям.
Он добавил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ о якобы снятии этого участка с карты боевых действий.
