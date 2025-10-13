Посол Израиля допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

Посол Израиля Нир-Фельдкляйн допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Израиль может рассмотреть возможность создания полноценного палестинского государства, если палестинская сторона признает Израиль как еврейское государство, передает ТАСС.

Нир-Фельдкляйн подчеркнул: «Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает?»

Дипломат отметил, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет влияние в секторе Газа, а многие палестинские политические силы продолжают отрицать право Израиля на существование, обсуждение принципа «двух государств» противоречит интересам Израиля. Нир-Фельдкляйн добавил, что вопрос создания палестинского государства ранее обсуждался, но сейчас снят с повестки дня. Тем не менее, если палестинская сторона проявит искренние усилия, этот вариант может быть вновь рассмотрен в будущем.

Посол подчеркнул, что до событий 7 октября 2023 года правительство Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства. Однако после начала военных действий в Газе эта позиция была пересмотрена, и в сентябре 2024 года Нетаньяху заявил о невозможности создания такого государства на данном этапе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил план, который может привести к созданию Палестинского государства. Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по Газе. Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после проведения переговоров.