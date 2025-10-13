Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Посол Израиля Нир-Фельдкляйн допустил пересмотр вопроса создания палестинского государства
Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн в интервью Politico заявил о возможности возвращения к обсуждению палестинского государства, если палестинцы признают право Израиля на существование.
По его словам, Израиль может рассмотреть возможность создания полноценного палестинского государства, если палестинская сторона признает Израиль как еврейское государство, передает ТАСС.
Нир-Фельдкляйн подчеркнул: «Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда, кто знает?»
Дипломат отметил, что пока радикальное движение ХАМАС сохраняет влияние в секторе Газа, а многие палестинские политические силы продолжают отрицать право Израиля на существование, обсуждение принципа «двух государств» противоречит интересам Израиля. Нир-Фельдкляйн добавил, что вопрос создания палестинского государства ранее обсуждался, но сейчас снят с повестки дня. Тем не менее, если палестинская сторона проявит искренние усилия, этот вариант может быть вновь рассмотрен в будущем.
Посол подчеркнул, что до событий 7 октября 2023 года правительство Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства. Однако после начала военных действий в Газе эта позиция была пересмотрена, и в сентябре 2024 года Нетаньяху заявил о невозможности создания такого государства на данном этапе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил план, который может привести к созданию Палестинского государства. Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по Газе. Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после проведения переговоров.